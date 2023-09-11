Оцінювати порушення під час псевдовиборів на Донбасі не можна, бо це все – незаконно

Навіть недемократичні системи часто непорушні в питанні недоторканності чужих кордонів, адже, вони самі можуть зазнавати агресії сусідів. Це про реалізм.

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Виборів у Росії немає давно, бо немає політичної конкуренції, поваги до міжнародного права, реальної змагальності навколо бачення розвитку держави. Силовий адміністративний ресурс забив/вбив/знищив будь-яку альтернативу, а суспільство не дуже й опиралось.

Отож не варто поширювати оцінки порушення процедур, бо вони другорядні, якщо всі права знецінені та девальвовані.

На окупованих територіях України росіянам потрібно:

формалізувати свою присутність;

забезпечити транзит системи управління, яка не є законною, але з практичного погляду росіяни хочуть її стандартизувати;

збільшити кількість формальних колаборантів через залучення громадян до організації незаконного голосування, яке в українському законодавстві є злочином;

використати подію з пропагандистськими цілями на внутрішню та міжнародну аудиторію (частину, яка може хитатись).

Не варто називати цей процес виборами, голосуванням, зупинятись на явці. Це все одно, що визнати президентом країни найпопулярнішого тіктокера в якомусь регіональному сегменті. Ми ж не можемо прирівнювати фоловерів до виборців, а вкидання незаконних папірців до урн (в прямому розумінні) – волевиявленням.