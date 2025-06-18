Кто-то за границей, кто-то за решеткой: сколько сейчас депутатов в Верховной Раде

Во время полномасштабного вторжения в Украину существенно уменьшилась численность Верховной Рады. Однако в стенах парламента сейчас все равно более 300 нардепов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в интервью РБК-Украина.

Смотрите также При каком условии могут принять закон о демобилизации: объяснение Стефанчука

Критично ли количество нардепов в Раде

По словам Стефанчука, реально в парламенте сейчас 399 депутатов. Фактическое же их количество можно увидеть по результатам голосований – примерно 340-350 нардепов, которые постоянно находятся в Раде и участвуют в голосованиях. Однако день ото дня оно может колебаться, в зависимости от обстоятельств.

Но решение, которые объединяют зал, а таких решений много, это вопрос национальной безопасности, евроинтеграционного развития, приближения к НАТО, политические заявления – фактически, всегда 300+ голоса в стенах парламента,

– указал он.

В то же время Стефанчук признал, что сейчас исторически минимальная цифра количества народных депутатов. Он поблагодарил тех, кто остался, работает и не дал возможность воплотиться мечте врага, чтобы парламент был нефункционирующим организмом.

"У нас всегда в Украине, 33 года есть тренд, что депутаты плохие и негодяи – это не так. Потому что это люди, которые выполнили и выполняют свой долг, ту присягу, которую они принесли на верность украинскому народу"

Кстати, на днях Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект, которым усилила ответственность за коррупционные преступления. Он должен сделать антикоррупционную систему Украины более жесткой и эффективной.