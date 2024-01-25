Даже после завершения войны Украине придется преодолевать эту проблему. Прогнозируют, что численность населения станет одним из крупнейших вызовов, которые встанут перед страной. Все потому, что, согласно прогнозу Института демографии, в течение следующих 15 лет население сократится примерно на 10 – 12 миллионов человек, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Депортация украинских детей: ПАСЕ приняла важную резолюцию – призвала признать это геноцидом

Кроме того, вызовом перед Украиной будет изменение половозрастной структуры населения. Украинцы стремительно стареют. Еще до начала полномасштабного вторжения рождаемость находилась на низком уровне.

Просто для того, чтобы не происходило сокращение населения за счет естественного фактора, то есть соотношение рождаемости и смертности, надо, чтобы 100 женщин рожали 210 – 220 детей,

– говорится в сообщении.



Еще до 24 февраля 2022 года 100 женщин рожали 116 детей. Это – почти вдвое меньше, чем нужно, чтобы численность украинцев оставалось на постоянном уровне.

Заметьте! Также эксперты прогнозируют, что серьезным вызовом станет поствоенная миграция. Сейчас за рубежом находятся более 6 миллионов человек. Лучшим сценарием будет, если вернется хотя бы половина.