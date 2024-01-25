Навіть після завершення війни Україні доведеться долати цю проблему. Прогнозують, що чисельність населення стане одним з найбільших викликів, які постануть перед країною. Усе тому, що, відповідно до прогнозу Інституту демографії, упродовж наступних 15 років населення скоротиться приблизно на 10 – 12 мільйонів людей, інформує 24 Канал.

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Окрім того, викликом перед Україною буде зміна статево-вікової структури населення. Українці стрімко старіють. Ще до початку повномасштабного вторгнення народжуваність перебувала на низькому рівні.

Просто для того, щоб не відбувалося скорочення населення внаслідок природного чинника, тобто співвідношення народжуваності й смертності, треба, щоб 100 жінок народжували 210 – 220 дітей,

– мовиться у повідомленні.



Ще до 24 лютого 2022 року 100 жінок народжували 116 дітей. Це – майже вдвічі менше, аніж потрібно, аби чисельність українців залишалося на сталому рівні.

Зауважте! Також експерти прогнозують, що серйозним викликом стане поствоєнна міграція. Наразі за кордоном перебувають понад 6 мільйонів людей. Найкращим сценарієм буде, якщо повернеться бодай половина.