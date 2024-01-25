Відповідну інформацію повідомив нардеп та новобраний очільник Комітету з питань міграції та біженців в ПАРЄ Олексій Гончаренко. Він додав, що резолюція також стосується дітей-біженців та ВПО.

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Резолюція щодо українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня одностайно ухвалила резолюції "Ситуація щодо дітей України". Як повідомив Гончаренко, вона закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей Росією – геноцидом українського народу.

Важливий документ, який є ще одним кроком до покарання та настання відповідальності за злочини росіян проти українців. Викрадання наших дітей, незаконне вивезення, а також усиновлення в російські родини – це примусове знищення української ідентичності,

– зазначив нардеп.

Окрім цього, вона закликає країни-члени, у яких перебувають українські біженці з дітьми, і надалі продовжити забезпечувати їх допомогою. У резолюції також врахована правка Комітету з питань міграції та біженців щодо дітей-ВПО.

Резолюція закликає надати їм також необхідну підтримку, адже з 1 лютого в Україні хочуть скасувати виплати ВПО для деяких категорій громадян.

Викрадення український дітей