Відповідну інформацію повідомив нардеп та новобраний очільник Комітету з питань міграції та біженців в ПАРЄ Олексій Гончаренко. Він додав, що резолюція також стосується дітей-біженців та ВПО.
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Резолюція щодо українських дітей
Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня одностайно ухвалила резолюції "Ситуація щодо дітей України". Як повідомив Гончаренко, вона закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей Росією – геноцидом українського народу.
Важливий документ, який є ще одним кроком до покарання та настання відповідальності за злочини росіян проти українців. Викрадання наших дітей, незаконне вивезення, а також усиновлення в російські родини – це примусове знищення української ідентичності,
– зазначив нардеп.
Окрім цього, вона закликає країни-члени, у яких перебувають українські біженці з дітьми, і надалі продовжити забезпечувати їх допомогою. У резолюції також врахована правка Комітету з питань міграції та біженців щодо дітей-ВПО.
Резолюція закликає надати їм також необхідну підтримку, адже з 1 лютого в Україні хочуть скасувати виплати ВПО для деяких категорій громадян.
Викрадення український дітей
- З початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала або примусово перемістила на свої території 19 тисяч 546 українських дітей. З них повернути вдалось тільки 388. Решта Кремль не повертає в Україну.
- Україні вдалося встановити принаймні 6 сценаріїв, як це відбувається – хоча методик може бути більше. Наприклад, Росія вбиває українців та краде дітей, або ж "витягують" прямо з дому, відправляють на окуповані території, а вже після – у Росію.
- Також у викраденні українських дітей активну участь бере й Білорусь. За данними Єльського університету, туди могли відправити понад 2,4 тисячі неповнолітніх українців. Зазначається, що транспортні витрати були затверджені Олександром Лукашенком за державні кошти. Однак поточне місцеперебування цих дітей залишається невідомим.