"Сколько детей должны убить орки": евродепутат остро выступил за жесткие санкции против России
Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН. Он им сказал либо проявить жесткую позицию в отношении России, либо самораспуститься. Интересно только, как эти слова перерастут в действие.
Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире 24 канала. И добавил, что сколько можно уже говорить и "вводить санкции наполовину".
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Евродепутат сказал, что ему даже стыдно реагировать или комментировать то, что ему очень не нравится.
"Почему опять же Евросоюз сделал такие решения "наполовину" и не вводит полное эмбарго? Надо делать по-настоящему, а не играть, как кот с мышкой", – сказал он.
И подчеркнул, что Россия этого не делает. Россия просто убивает людей, а дорога за Россией обливается кровью. "А мы все время вводим санкции частично", добавил он.
Сколько еще может терпеть Украина, если мы продвигаемся такими толчками? Сколько еще людей должно погибнуть и сколько детей останутся без родителей, сколько самих детей должны убить эти орки из России?
– эмоционально обратился Ауштрявичюс.
Он убежден, что нет времени играть и думать, что такие санкции, сделанные наполовину, повлияют так, как хочется.
"Надо прекращать все сотрудничество. Должно быть тотальное экономическое эмбарго на Россию, тогда что-то повлияет", – считает евродепутат.
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