Официальное число жертв-детей за последние два дня неизменно – 208. Однако возросло количество раненых, на сегодняшний день их уже 387.
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В Офисе Генерального прокурора отмечают, что цифры не окончательные, поскольку идет сбор информации в регионах с активными боевыми действиями и на временно оккупированных территориях.
Данные по регионам:
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120,
- Киевской – 113,
- Харьковской – 91,
- Черниговской – 66,
- Херсонской – 44,
- Николаевской – 41,
- Луганской – 37,
- Запорожской – 25,
- Сумской – 17,
- в городе Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
Выросло количество детей, пострадавших в результате войны России в Украине / Инфографика Офис Генерального прокурора
Напомним, в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры Запорожской области, осколочное ранение получил 5-летний ребенок.
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