Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне – 208. Проте зросла кількість поранених, на сьогодні їх вже 387.

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У Офісі Генерального прокурора зазначають, що цифри не остаточні, оскільки триває збір інформації у регіонах з активними бойовими діями та тимчасово окупованих територіях.

Дані по регіонах:

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120,

Київській – 113,

Харківській – 91,

Чернігівській – 66,

Херсонській – 44,

Миколаївській – 41,

Луганській – 37,

Запорізькій – 25,

Сумській – 17,

у місті Києві – 16,

Житомирській – 15.



Зросла кількість дітей, які постраждали внаслідок війни Росії в Україні / Інфографіка Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури Запорізької області, осколкове поранення отримала 5-річна дитина.

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