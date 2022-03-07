Сколько еще нужно смертей, – Зеленский обратился к Западу

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к странам Запада с просьбой закрыть небо над Украиной. Ведь в нашей стране продолжают ежедневно гибнуть мирные люди от российских авиаударов.

Об этом президент заявил в обращении 7 марта, информирует 24 канал. Украина всегда больше всего хотела мира, поэтому эта война жестокая и несправедливая.

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Зеленский в очередной раз обратился к странам НАТО с просьбой ввести над нашим государством бесполетную зону.

Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба – либо силой, которая у вас есть, либо вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эту помощь мир не просто оказывает Украине, он доказывает – человечность победит.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Заметим, что с просьбой к НАТО о закрытии неба обращается не только высшее руководство государства. Местные органы самоуправления в разных городах Украины также направили обращение в Альянс. Они отмечают, что времени на промедление нет.

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