Такой информацией с 24 Каналом поделился офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. Он отметил, что Россия также значительно увеличила масштаб применения дронов на оптоволокне.

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Сколько FPV-дронов россиян долетают до целей

По словам военного, в последнее время наблюдается существенный рост количества использования дронов на оптоволокне со стороны россиян. Примерно 90% таких дронов применяются с целью выявления и перехвата украинских логистических маршрутов. Они обычно залетают на 5 – 10 километров вглубь территории, садятся на землю и ждут появления техники, чтобы нанести удар.

На некоторых направлениях, в частности Сумском и южном, страдает и мирное население, ведь противник не обращает внимания на то, по кому наносит поражение – для него нет разницы между военными или гражданскими целями.

Особенно велика интенсивность атак на передовых участках. Например, на линии обороны одного из батальонов бригады "Рубеж", за месяц может фиксироваться от 3 до 5 тысяч FPV-дронов, применяемых противником.

Это очень большое количество. Противник ежедневно пытается штурмовать и поразить наши Силы обороны,

– отметил Андрей Отченаш.

Впрочем, благодаря эффективной работе сил радиоэлектронной борьбы, к цели в среднем долетает примерно 30% дронов, и только 10% из них реально поражают цель. Но даже эти 10% наносят определенный вред.

Противник постоянно совершенствуется в сфере беспилотных технологий, пытаясь увеличить дальность полета и эффективность поражения. Они активно используют большое количество беспилотных авиационных комплексов, имея значительную поддержку со стороны внешних партнеров. Им поставляют не только готовые коптеры, но и технологии, детали и инструкции для их изготовления, поэтому проблем с производством у них практически нет.