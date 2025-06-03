Такою інформацією з 24 Каналом поділився офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш. Він зазначив, що Росія також значно збільшила масштаб застосування дронів на оптоволокні.

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Скільки FPV-дронів росіян долітають до цілей

За словами військового, останнім часом спостерігається суттєве зростання кількості використання дронів на оптоволокні з боку росіян. Приблизно 90% таких дронів застосовуються з метою виявлення та перехоплення українських логістичних маршрутів. Вони зазвичай залітають на 5 – 10 кілометрів вглиб території, сідають на землю та чекають появи техніки, щоб завдати удару.

На деяких напрямках, зокрема Сумському та південному, страждає і мирне населення, адже противник не зважає на те, по кому завдає ураження – для нього немає різниці між військовими чи цивільними цілями.

Особливо великою є інтенсивність атак на передових ділянках. Наприклад, на лінії оборони одного з батальйонів бригади "Рубіж", за місяць може фіксуватись від 3 до 5 тисяч FPV-дронів, що застосовуються противником.

Це надзвичайно велика кількість. Противник щодня намагається штурмувати та уразити наші Сили оборони,

– зауважив Андрій Отченаш.

Втім, завдяки ефективній роботі сил радіоелектронної боротьби, до цілі в середньому долітає приблизно 30% дронів, і лише 10% із них реально вражають ціль. Але навіть ці 10% завдають певної шкоди.

Противник постійно вдосконалюється у сфері безпілотних технологій, намагаючись збільшити дальність польоту та ефективність ураження. Вони активно використовують велику кількість безпілотних авіаційних комплексів, маючи значну підтримку з боку зовнішніх партнерів. Їм постачають не лише готові коптери, а й технології, деталі та інструкції для їх виготовлення, тож проблем із виробництвом у них практично немає.