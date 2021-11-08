Согласно результатам проведенного исследования, поддержка украинского языка является достаточно большой. В частности на Западе государственный язык считают родным 96,7% жителей.

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Какой язык для украинцев является родным

Всего в Украине 18% населения родным языком считает русский. Наименьший уровень поддержки этого языка на западе Украины (1,7%), а самый высокий на юге (40,7%).

Языковая картина в Украине выглядит так:

Украинский язык считают родным 78% респондентов;

Русский язык является родным для 18% опрошенных;

2,6% респондентов не смогли определиться;

Для более 1% родным языком является ни украинский, ни русский.



Какие языки украинцы считают родными / Фото фонда "Демократические инициативы"

Также социологи выяснили, что наибольшей популярностью украинский язык пользуется среди молодежи – его считаю родным 83,3% граждан в возрасте от 18 до 29 лет.



Какой язык украинцы считают родным в зависимости от возраста / Фото фонда "Демократические инициативы"

Поддержка закона о языке

По результатам исследований, почти 55% украинцев поддерживают норму закона о языке, согласно которой обслуживание в сфере услуг должно проходить на государственном языке.

Больше всего поддерживают эту норму закона на западе страны, а меньше всего – на Юге.



Поддержка закона о языке в Украине / Фото фонда "Демократические инициативы"

Обратите внимание! Исследования фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова провели во всех регионах Украины кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте dif.org.ua

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