Между тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уже загадочно намекнул, что 4 новеньких HIMARS от США – "это далеко не все". Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, сколько HIMARS может получить Украину до осени. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, многие специалисты сходятся во мнении, что Украине в целом нужно 50 подобных систем и другие виды вооружения.

То, что у нас к осени будет 20 HIMARS – это понятно,

– считает Мусиенко.

И добавил, что дальше будет больше. На этих 20-ти никто останавливаться не будет. Единственный вопрос – это темпы. Они не так быстры, как нам бы этого хотелось.

Когда появится другая помощь

Кроме этого, добавил специалист, будут установки М270, поставки которых уже начались в Украине. Будет поступать и другая артиллерия и боеприпасы к ней.

И главное – это средства противовоздушной обороны и штурмовая и тактическая авиация. Она должна появиться до конца 2022 года, считает Мусиенко.

Справка. HIMARS – это американская реактивная система залпового огня. Благодаря колесной базе является высокомобильной и быстрее гусеничной М270 MLR. Это мощное, дальнобойное и точное оружие, способное наносить сокрушительные удары по целям.

HIMARS уже успешно уничтожает врага: поставки не закончатся

США уже передали Украине 12 систем HIMARS. Около 200 украинских военнослужащих уже прошли обучение для их использования.

В общей сложности Штаты и союзники должны передать Украине более 20 таких систем.

Кстати, все что нужно знать о HIMARS, можно прочесть по ссылке.