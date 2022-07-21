Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже загадково натякнув, що 4 новенькі HIMARS від США – "це далеко не все". Керівник Центру військово-правових досіджень Олександр Мусієнко спрогнозував, скільки HIMARS може отримати Україна до осені. Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, багато фахівців сходяться на думці, що Україні загалом потрібно 50 подібних систем та інші види озброєння.

Те, що у нас до осені буде 20 HIMARS – це зрозуміло,

– вважає Мусієнко.

І додав, що далі буде більше. На цих 20 ніхто зупинятися не буде. Єдине питання – це темпи. Вони не такі швидкі, як нам би того хотілося.

Коли з'явиться інша допомога

Крім цього, додав фахівець, будуть установки М270, постачання яких вже почались в Україну. Надходитиме й інша артилерія та боєприпаси до них.

І головне – це засоби протиповітряної оборони й штурмова та тактична авіація. Вона має з'явитись до кінця 2022 року, вважає Мусієнко.

Довідка. HIMARS – це американська реактивна система залпового вогню. Завдяки колісній базі є високомобільною та швидшою за гусеничну М270 MLR. Це потужна, далекобійна і точна зброя, яка здатна завдавати нищівних ударів по цілях.

HIMARS вже успішно нищить ворога: поставки не закінчаться

США вже передали Україні 12 систем HIMARS. Приблизно 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання.

Загалом Штати та союзники мають передати Україні понад 20 таких систем.

До речі, все, що треба знати про HIMARS, можна прочитати за посиланням.