Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже загадково натякнув, що 4 новенькі HIMARS від США – "це далеко не все". Керівник Центру військово-правових досіджень Олександр Мусієнко спрогнозував, скільки HIMARS може отримати Україна до осені. Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, багато фахівців сходяться на думці, що Україні загалом потрібно 50 подібних систем та інші види озброєння.

Те, що у нас до осені буде 20 HIMARS – це зрозуміло,
– вважає Мусієнко.

І додав, що далі буде більше. На цих 20 ніхто зупинятися не буде. Єдине питання – це темпи. Вони не такі швидкі, як нам би того хотілося.

Коли з'явиться інша допомога

Крім цього, додав фахівець, будуть установки М270, постачання яких вже почались в Україну. Надходитиме й інша артилерія та боєприпаси до них.

І головне – це засоби протиповітряної оборони й штурмова та тактична авіація. Вона має з'явитись до кінця 2022 року, вважає Мусієнко.

HIMARS вже успішно нищить ворога: поставки не закінчаться

  • США вже передали Україні 12 систем HIMARS. Приблизно 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання.
  • Загалом Штати та союзники мають передати Україні понад 20 таких систем.