Общий залп – 24 ракеты

Кроме того, в Азовском море захватчики продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров.

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По состоянию на 5 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров; в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр",

– говорится в сообщении.

За сутки в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 37 судов, в том числе 6 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 34 судна, в том числе 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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К слову, 1 августа, впервые за более 5 месяцев войны из порта Одессы вышло судно. Оно загружено украинским зерном и направляется в порт Триполи в Ливане. Оно направится по определенному безопасному коридору, предусмотренному зерновым соглашением.

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