Загальний залп – 24 ракети

Крім того, в Азовському морі загарбники продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів і катерів.

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Станом на 5 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів; у Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр",

– йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 37 суден, в тому числі 6 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 34 судна, в тому числі 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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До слова, 1 серпня, вперше за понад 5 місяців війни з порту Одеси вийшло судно. Воно завантажене українським зерном і прямує до порту Тріполі, що у Лівані. Воно попрямує визначеним безпечним коридором, передбаченим зерновою угодою.

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