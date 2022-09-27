Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова.

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"С 24 февраля по 19 сентября из Украины выехали около 8,4 миллиона человек. Въехали за это время – 7,2 миллиона. Сейчас за границей находятся 1,2 миллиона человек из Украины", – сказала эксперт.

Европа заинтересована в украинцах

По словам Либановой, кроме 1,2 миллиона, которые уже за границей, дополнительно могут уехать 500 – 600 тысяч человек. Однако, если война будет обостряться и затягиваться, то максимальное количество эмигрантов может достичь 5 миллионов. Кроме того, существует риск, что к женщинам за границу после отмены военного положения начнут переезжать мужья.

Европа стареет сильнее Украины и компенсирует это старение эмигрантами. Выехавшие украинцы хорошо образованы, значительную их часть составляют дети школьного и студенческого возраста. Следовательно, если эта волна эмигрантов пробудет в Европе больше года, есть риск, что большинство не вернется домой, – рассказала Либанова.

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Что нужно, чтобы вернуть украинцев домой

Директор Института демографии подчеркнула, что с украинцами за границей нужно постоянно поддерживать коммуникацию. Усилия необходимы на уровне государства, местных общин, школ, садов и работодателей. В частности, чтобы работодатели не увольняли работников, чтобы не терять рабочую силу.

"Отмечу, что с началом войны в Украину вернулись около 180 тысяч мужчин, выехавших из страны раньше. Они возвращались сознательно, с решением защищать свою страну. На такой уровень сознания делаем ставку, когда анализируем перспективы возвращения украинцев из-за границы", – добавила Либанова.

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