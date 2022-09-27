Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова.

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"З 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 мільйона людей. В’їхали за цей час – 7,2 мільйона. Наразі за кордоном перебувають 1,2 мільйона людей з України", – сказала експертка.

Європа зацікавлена в українцях

За словами Лібанової, крім 1,2 мільйона, які вже за кордоном, додатково можуть виїхати 500 – 600 тисяч людей. Проте якщо війна загострюватиметься та затягуватиметься, то максимальна кількість емігрантів може сягнути до 5 мільйонів. Крім цього, існує ризик, що до жінок за кордон після скасування воєнного стану почнуть переїздити чоловіки.

Європа старішає сильніше за Україну і компенсує це старіння емігрантами. Українці, що виїхали, є добре освіченими, значну їх частину складають діти шкільного і студентського віку. Відтак, якщо ця хвиля емігрантів пробуде у Європі більше ніж рік, є ризик, що більшість не повернеться додому, – розповіла Лібанова.

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Що потрібно, щоб повернути українців додому

Директорка Інституту демографії наголосила, що з українцями за кордоном потрібно постійно підтримувати комунікацію. Зусилля потрібні на рівні держави, місцевих громад, шкіл, садочків та роботодавців. Зокрема, щоб роботодавці не звільняли працівників, щоб не втрачати робочу сили.

"Відзначу, що з початком війни в Україну повернулися близько 180 тисяч чоловіків, які виїхали з країни раніше. Вони верталися свідомо, із рішенням захищати свою країну. На такий рівень свідомості робимо ставку, коли аналізуємо перспективи повернення українців з-за кордону", – додала Лібанова.

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