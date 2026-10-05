Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. Россияне не доставляют продукты в эти населенные пункты, а подъезды к городам вообще заминированы. Не каждый решается идти пешком по 20–30 километров до соседних населенных пунктов.

Сколько людей остается в Олешках и Голой Пристани?

Как отметила Вирлич, существовали разные оценки того, сколько людей проживает в этих общинах. Чаще всего называлась цифра 5–6 тысяч. Говорилось также о том, что в Олешках проживает около 50 детей, в Голой Пристани – 250.

Подсчитать точно невозможно. Но я знаю, что дети там были. Где-то до 2 тысяч мирных жителей сейчас в Олешках, до 4 тысяч – в Голой Пристани и соседних общинах,

– рассказала журналистка.

Уже неоднократно были случаи, когда местные жители выбирались на подконтрольные Украине территории. Они рассказывают, что люди крайне измотаны. При этом в общинах царит проукраинская атмосфера. Нет такого, чтобы там в основном остались "ждуны".

Журналистка рассказала, сколько людей проживает в Олешках и Голой Пристани: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что Силы обороны Украины продолжают помогать местным жителям на левом берегу Херсонской области. Недавно защитники провели уже вторую успешную операцию по доставке гуманитарной помощи. Все снова удалось организовать с помощью дронов.