Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. Росіяни не підвозять продукти до цих громад, а під'їзди до міст взагалі замінували. Не кожен наважується йти пішки по 20 – 30 кілометрів до сусідніх населених пунктів.

Скільки людей залишається в Олешках та Голій Пристані?

Як наголосила Вірлич, були різні оцінки щодо того, скільки людей проживає в цих громадах. Найчастіше лунало число 5 – 6 тисяч. Йшлося також про те, що в Олешках проживає близько 50 дітей, в Голій Пристані – 250.

Порахувати точно нереально. Але знаю, що діти там були. Десь до 2 тисяч цивільних зараз в Олешках, до 4 тисяч – в Голій Пристані та громадах поруч,

– розповіла журналістка.

Вже неодноразово були випадки, коли місцеві вибиралися на підконтрольні Україні території. Вони розповідають, що люди вкрай виснажені. При цьому в громадах панують проукраїнські настрої. Немає такого, що там здебільшого залишилися "ждуни".

Журналістка розповіла, скільки людей живе в Олешках та Голій Пристані: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, що Сили оборони України продовжують допомагати місцевим на лівобережжі Херсонщини. Нещодавно захисники провели вже другу успішну операцію з доставки гуманітарної допомоги. Все знову вдалося організувати за допомогою дронів.