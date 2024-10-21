Более 230 тысяч человек получили инвалидность в 2023 году, большинство из них – мужчины, – Минздрав

В течение 2023 года более 230 тысяч человек признали лицами с инвалидностью. Большинство из них – мужчины.

А именно 138,1 тысяча мужчин. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Романа Лихачева, военного адвоката и юриста Центра оказания поддержки ветеранам, который есть в распоряжении издания NV.

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Количество, пол и возраст людей, которым предоставили инвалидность в 2023 году

Так, известно, что более, чем 230 тысяч человек признали лицами с инвалидностью, из них 138,1 тысяча мужчин и 92,5 тысяч женщин.

Отмечается, что лицами с инвалидностью были признаны 50,2 тысячи человек в возрасте до 39 лет, а также 105,8 тысяч человек от 40 до 60 лет. Соответствующую справку получили 74,7 тысяч людей пенсионного возраста, из них 41,6 тысяча женщин 60+ лет и 33 тысячи мужчин.

При этом согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине было более 2,7 миллиона человек с инвалидностью. Это составляет 6,6% от общей численности населения.

Ответ Минздрава на запрос Лихачева / Скриншот



Ответ Министерства здравоохранения на запрос Лихачева / Скриншот

Причины инвалидности

Указывается, что самой распространенной причиной получения инвалидности в течение 2023 года было общее заболевание. Здесь насчитывается 126,3 тысячи случаев. Среди военнослужащих лицами с инвалидностью признали 5,8 тысяч человек.

В результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания инвалидность получили почти 2,5 тысячи человек. Еще 10,6 тысяч человек признали лицами с инвалидностью с детства, а 2,2 тысячи – лицами с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что 254 тысячи человек были повторно признаны лицами с инвалидностью среди переосвидетельствованных в медико-социальных экспертных комиссиях.

Статистика среди детей

В Министерстве здравоохранения также предоставили статистические данные по распределению детей с инвалидностью по причинам инвалидности, возрасту и полу за 2023 год.

Роман Лихачев обратил внимание на большое количество детей с инвалидностью, которые фигурируют в ответе Минздрава, – по состоянию на прошлый год в стране такими признали 158,9 тысяч несовершеннолетних.

В комментарии изданию NV юрист заметил, что инвалидность ребенка также является основанием для получения отсрочки от мобилизации и выезда за границу, и оформляется она более "незаметно".

Согласно ответу Минздрава, самыми распространенными причинами приобретения инвалидности среди детей были: врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные аномалии (43 тысячи ребенка); расстройства психики и поведения (35,4 тысячи); болезни центральной нервной системы (22,7 тысячи) и эндокринные болезни, расстройства питания, нарушения обмена веществ (16,7 тысячи).

Кроме того, еще 8,4 тысячи детей получили инвалидность из-за болезней уха и сосцевидного отростка, 7,2 тысячи - из-за болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, 5,4 тыс. – из-за новообразований.

В издании указали, что информации о количестве лиц с инвалидностью по состоянию на 2024 год Минздрав не имеет.



Подробные данные по распределению детей с инвалидностью по причинам инвалидности / Скриншот





Подробные данные по распределению детей с инвалидностью по причинам инвалидности / Скриншот