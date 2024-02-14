Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" уплатила в бюджет более 7 миллиардов гривен

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" в 2023 году уплатила в государственный бюджет Украины 7,018 миллиарда гривен разного рода налогов и акцизов.

Из них, в частности, акциз с производства составил 5,085 миллиардов гривен, акциз 5% – 414 миллионов гривен, НДС в бюджет – 835 миллионов гривен, налог на прибыль – 147 миллионов гривен, налоги на зарплату – 82 миллиона гривен.

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Группа компаний вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков в отрасли

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" вошла в пятерку крупнейших плательщиков отрасли, в которую входят в частности такие предприятия как Philip Morris Ukraine, Japan Tobacco International Ukraine, British American Tobacco Ukraine, "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" уже более 5 лет подряд входит в тройку крупнейших налогоплательщиков запада Украины. В группе в дальнейшем работают над модернизацией производства и расширением ассортимента продукции, что приведет к дальнейшему увеличению уровня уплаченных налогов и акцизов в бюджеты всех уровней.

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" прилагает усилия, чтобы восстановить и улучшить свои довоенные экспортные мощности, которые частично были потеряны из-за российской военной агрессии и ухудшения транспортной логистики. Кроме того, ставит себе амбициозную задачу наладить стабильные поставки продукции на новые мировые рынки.