Это, в частности, подтвердил и репрезентативный опрос YouGov в Германии. Согласно его данным, в случае войны там только 5 процентов пошли бы добровольцами в армию, а 6 – ожидали бы призыва.

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О чем спрашивали немцев

Опрос о готовности встать на защиту государства в случае полномасштабной войны провели среди 2 тысяч совершеннолетних избирателей.

Предположим, что есть признаки военного нападения на Германию по сравнению с начавшимся в феврале 2022 года нападением России на Украину. Как вы думаете, как бы вы лично поступили в такой ситуации?

– спросили у YouGov.

Также в опросе немцы поделились своими мыслями о возвращении государства в призывную армию, а также рассказали об умении пользоваться огнестрельным оружием.

Результаты опроса

Исследование показало, что в случае полномасштабной войны каждый третий гражданин Германии пытался бы продолжать свою привычную жизнь, а каждый четвертый быстрее покинул бы страну. При этом доля готовых уехать из Родины больше среди молодого поколения.

Интересно, что желание защищать страну больше всего изъявили избиратели "Зеленых". Также из результатов опроса видно, что особых отличий между Востоком и Западом практически нет.

Что касается умения пользоваться оружием, то на момент опроса 23 процента участников заявили о таких навыках, а 74 ответили, что не умеют этого делать. 3 процента опрошенных не предоставили никакой информации.

Не однозначно мнение у немцев о возвращении призывной армии в ближайшее десятилетие. Так, 42 процента опрошенных предполагают, что военная служба вернется, а 37 процентов не верят в это. 21 процент опрошенных не решились судить или не хотели ничего об этом говорить.

Обратите внимание! В Германии действует только контрактная армия. Призыв в этом государстве был приостановлен с июля 2011 года.