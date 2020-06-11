20 мая Владимир Зеленский провел большую конференцию по поводу года на посту президента. Встреча с журналистами состоялась во дворе Мариинского парка для соблюдения карантинных норм.

На все организационные мероприятия и техническое обеспечение в целом потратили 307 185 гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

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На что потратили деньги

Расходы в более 300 тысяч гривен, которые пошли на пресс-конференцию Зеленского, потратили на:

кофе-брейк;

тематическое оформление места проведения;

установление подиумов;

использование приемной, аппаратуры, воспроизведение звука и изображения;

профессиональное освещение;

использование видеоаппаратуры;

техническое обеспечение (подключение к электросети).

Как происходила пресс-конференция Зеленского