Во сколько обошлась пресс-конференция Зеленского: цифра
20 мая Владимир Зеленский провел большую конференцию по поводу года на посту президента. Встреча с журналистами состоялась во дворе Мариинского парка для соблюдения карантинных норм.
На все организационные мероприятия и техническое обеспечение в целом потратили 307 185 гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.
Обратите внимание Не всех журналистов пустили на пресс-конференцию Зеленского: как их отбирали
На что потратили деньги
Расходы в более 300 тысяч гривен, которые пошли на пресс-конференцию Зеленского, потратили на:
- кофе-брейк;
- тематическое оформление места проведения;
- установление подиумов;
- использование приемной, аппаратуры, воспроизведение звука и изображения;
- профессиональное освещение;
- использование видеоаппаратуры;
- техническое обеспечение (подключение к электросети).
Как происходила пресс-конференция Зеленского
- Пресс-конференция 20 мая не была такой длинной, как рекордный 16-часовой пресс-марафон осенью 2019-го.
- Президент Украины общался более 3 часов с журналистами во дворе Мариинского дворца.
- Стулья расставили с соблюдением социальной дистанции, на входе всем участникам раздавали маски, а по периметру были расставлены антисептики.
- Всего на встречу пригласили около 70 журналистов. Накануне некоторые издания писали о том, что им не выдали аккредитацию.
- Зеленский сидел на сцене, возле него были установлены большие белые буквы "Зе" с восклицательным знаком.