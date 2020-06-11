20 травня Володимир Зеленський провів велику конференцію з приводу року на посаді президента. Зустріч із журналістами відбулася у дворі Маріїнського парку задля дотримання карантинних норм.

На усі організаційні заходи і технічне забезпечення загалом витратили 307 тисяч 185 гривень. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

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На що витратили гроші

Видатки у понад 300 тисяч гривень, які пішли на пресконференцію Зеленського, витратили на:

кава-брейк;

тематичне оформлення місця проведення;

встановлення подіумів;

використання приймальної, записувальної апаратури, відтворення звуку та зображення;

професійне освітлення;

використання відеоапаратури;

технічне забезпечення (підключення до електромережі).

Як відбувалася пресконференція Зеленського