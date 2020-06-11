У скільки обійшлася пресконференція Зеленського: цифра
20 травня Володимир Зеленський провів велику конференцію з приводу року на посаді президента. Зустріч із журналістами відбулася у дворі Маріїнського парку задля дотримання карантинних норм.
На усі організаційні заходи і технічне забезпечення загалом витратили 307 тисяч 185 гривень. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
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На що витратили гроші
Видатки у понад 300 тисяч гривень, які пішли на пресконференцію Зеленського, витратили на:
- кава-брейк;
- тематичне оформлення місця проведення;
- встановлення подіумів;
- використання приймальної, записувальної апаратури, відтворення звуку та зображення;
- професійне освітлення;
- використання відеоапаратури;
- технічне забезпечення (підключення до електромережі).
Як відбувалася пресконференція Зеленського
- Пресконференція 20 травня не була такою довгою, як рекордний 16-годинний пресмарафон восени 2019-го.
- Президент України спілкувався понад три години із журналістами у дворі Маріїнського палацу.
- Стільці розставили із дотриманням соціальної дистанції, на вході усім учасникам роздавали маски, а по периметру були розтавлені антисептики.
- Загалом на зустріч запросили майже 70 журналістів. Напередодні деякі видання писали про те, що їм не видали акредитацію.
- Зеленський сидів на сцені, біля нього були встановлені великі білі літери "Зе" зі знаком оклику.