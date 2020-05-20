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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Не всіх журналістів пустили на пресконференцію Зеленського: як їх відбирали

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Як відбирали ЗМІ на пресконфренцію Зеленського 20.05.2020
Пресконференція Зеленського: кого з журналістів акредитували / Українська правда

Взяти участь у пресконфренції президента Володимира Зеленського 20 травня могли ЗМІ з найвищим рейтингом та ті, що динамічно розвиваються.

Критерії відбору журналістів

Потрапити на пресконференцію висловили бажання понад 200 представників засобів масової інформації. Навіть після закінчення терміну – заявки ще продовжували надходити. Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель, інформує hromadske.

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Потрапили кілька десятків, ми сподіваємося, що будуть дотримані певні правила карантину, 
– зазначила Мендель.

Щодо критеріїв відбору журналістів, то розповіла прессекретарка глави держави, Офіс Президента брав приклад зі США та Великої Британії.

"В основному це рейтинговість, а також динаміка розвитку. У нас також є молоді деякі видання, але вони демонструють, що вони швидко набирають рейтинги", – пояснила Мендель.

Ще одна характеристика відбору – різнобічність поглядів, аби не було "однобокості в ідеології". 

Які ЗМІ пройшли відбір

На пресконференції, зокрема, присутні представники 24 каналу, "Української правди", hromadske, української редакції "Радіо Свобода", видання "Новое время" та інші. Також акредитацію вдалось отримати редакторці проросійського видання Шарій.net.

Кому відмовили у акредитації:

  • журналістці Яніні Соколовій;
  • білоруській редакції "Радіо Свобода";
  • "Українському тижню";
  • "Главкому";
  • "Бабелю";
  • "Буквам".

Що відомо про пресконференцію президента

Пресконференція Володимира Зеленського розпочалась о 10:30 20 травня у Маріїнському парку. Через карантинні обмеження на захід змогла потрапити обмежена кількість медійників.

Усім журналістам при вході міряли температуру. У парку також розмістили столи з засобами захисту та антисептиками.

Дивіться відеотрансляцію пресконференції президента Зеленського:

 

Автор: Ірина Пундор
Теги: Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики ЗМІ
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