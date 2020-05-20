Не всех журналистов пустили на пресс-конференцию Зеленского: как их отбирали

Принять участие в пресс-конфренции президента Владимира Зеленского 20 мая могли СМИ с самым высоким рейтингом и те, которые динамично развиваются.

Критерии отбора журналистов

Попасть на пресс-конференцию выразили желание более 200 представителей средств массовой информации. Даже по истечении срока – заявки еще продолжали поступать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует hromadske.

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Попали несколько десятков, мы надеемся, что будут соблюдены определенные правила карантина,

– отметила Мендель.

Что касается критериев отбора журналистов, то, как рассказала прессекретарка главы государства, Офис Президента брал пример с США и Великобритании.

"В основном это рейтинговость, а также динамика развития. У нас также есть молодые некоторые издания, но они демонстрируют, что быстро набирают рейтинги", – объяснила Мендель.

Еще одна характеристика отбора – разносторонность взглядов, чтобы не было "однобокости в идеологии".

Какие СМИ прошли отбор

На пресс-конференции, в частности, присутствуют представители 24 канала", "Украинской правды", hromadske, украинской редакции "Радио Свобода", издания "Новое время" и другие. Также аккредитацию удалось получить редактору пророссийского издания Шарий.net.

Кому отказали в аккредитации:

журналистке Янине Соколовой;

белорусской редакции "Радио Свобода";

"Украинской неделе";

"Главкому";

"Бабелю";

"Буквам".

Что известно о пресс-конференции президента

Пресс-конференция Владимира Зеленского началась в 10:30 20 мая в Мариинском парке. Из-за карантинных ограничений на мероприятие смогло попасть ограниченное количество медийщиков.

Всем журналистам при входе измеряли температуру. В парке также разместили столы со средствами защиты и антисептиками.

Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции президента Зеленского: