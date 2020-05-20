Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Не всех журналистов пустили на пресс-конференцию Зеленского: как их отбирали

- Читати новину українською
Как отбирали СМИ на пресконфренцию Зеленского 20.05.2020
Пресконференція Зеленського: кого з журналістів акредитували / Українська правда

Принять участие в пресс-конфренции президента Владимира Зеленского 20 мая могли СМИ с самым высоким рейтингом и те, которые динамично развиваются.

Критерии отбора журналистов

Попасть на пресс-конференцию выразили желание более 200 представителей средств массовой информации. Даже по истечении срока – заявки еще продолжали поступать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует hromadske.

Актуально Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты

Попали несколько десятков, мы надеемся, что будут соблюдены определенные правила карантина,
– отметила Мендель.

Что касается критериев отбора журналистов, то, как рассказала прессекретарка главы государства, Офис Президента брал пример с США и Великобритании.

"В основном это рейтинговость, а также динамика развития. У нас также есть молодые некоторые издания, но они демонстрируют, что быстро набирают рейтинги", – объяснила Мендель.

Еще одна характеристика отбора – разносторонность взглядов, чтобы не было "однобокости в идеологии".

Какие СМИ прошли отбор

На пресс-конференции, в частности, присутствуют представители 24 канала", "Украинской правды", hromadske, украинской редакции "Радио Свобода", издания "Новое время" и другие. Также аккредитацию удалось получить редактору пророссийского издания Шарий.net.

Кому отказали в аккредитации:

  • журналистке Янине Соколовой;
  • белорусской редакции "Радио Свобода";
  • "Украинской неделе";
  • "Главкому";
  • "Бабелю";
  • "Буквам".

Что известно о пресс-конференции президента

Пресс-конференция Владимира Зеленского началась в 10:30 20 мая в Мариинском парке. Из-за карантинных ограничений на мероприятие смогло попасть ограниченное количество медийщиков.

Всем журналистам при входе измеряли температуру. В парке также разместили столы со средствами защиты и антисептиками.

Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции президента Зеленского:

 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины СМИ
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Спасибо карантину
сегодня , 11:50 Спасибо карантину
Павло Казарін
Жесткие немецкие правила для "Северного потока-2": выиграет ли от этого Украина
сегодня , 10:39 Жесткие немецкие правила для "Северного потока-2": выиграет ли от этого Украина
Богдан Мірошниченко
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк