Не всех журналистов пустили на пресс-конференцию Зеленского: как их отбирали
Принять участие в пресс-конфренции президента Владимира Зеленского 20 мая могли СМИ с самым высоким рейтингом и те, которые динамично развиваются.
Критерии отбора журналистов
Попасть на пресс-конференцию выразили желание более 200 представителей средств массовой информации. Даже по истечении срока – заявки еще продолжали поступать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует hromadske.
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Попали несколько десятков, мы надеемся, что будут соблюдены определенные правила карантина,
– отметила Мендель.
Что касается критериев отбора журналистов, то, как рассказала прессекретарка главы государства, Офис Президента брал пример с США и Великобритании.
"В основном это рейтинговость, а также динамика развития. У нас также есть молодые некоторые издания, но они демонстрируют, что быстро набирают рейтинги", – объяснила Мендель.
Еще одна характеристика отбора – разносторонность взглядов, чтобы не было "однобокости в идеологии".
Какие СМИ прошли отбор
На пресс-конференции, в частности, присутствуют представители 24 канала", "Украинской правды", hromadske, украинской редакции "Радио Свобода", издания "Новое время" и другие. Также аккредитацию удалось получить редактору пророссийского издания Шарий.net.
Кому отказали в аккредитации:
- журналистке Янине Соколовой;
- белорусской редакции "Радио Свобода";
- "Украинской неделе";
- "Главкому";
- "Бабелю";
- "Буквам".
Что известно о пресс-конференции президента
Пресс-конференция Владимира Зеленского началась в 10:30 20 мая в Мариинском парке. Из-за карантинных ограничений на мероприятие смогло попасть ограниченное количество медийщиков.
Всем журналистам при входе измеряли температуру. В парке также разместили столы со средствами защиты и антисептиками.
Смотрите видеотрансляцию пресс-конференции президента Зеленского: