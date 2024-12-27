Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Нацгвардии Украины Александра Пивненко для Интерфакс-Украина. Отмечается, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, руководят ими Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Огромное количество: военный ответил, сколько дронов россияне используют ежесуточно

Как работают огневые группы Нацгвардии

Александр Пивненко рассказал, что когда Украина получит техническую помощь, все огневые группы планируют превращать в мобильные огневые, чтобы они могли действовать более результативно.

У нас более 900 огневых групп, из них около 500 – мобильных огневых, остальные – стационарные. Улучшаем качество работы мобильных огневых групп и рассчитываем на их эффективность,

– сказал командующий Нацгвардии.

По его словам, сейчас американские союзники помогают Украине с усилением защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем сейчас эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "Шахедов",

– рассказал Пивненко.

К слову, в ночь на 27 декабря российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Впоследствии в Воздушных силах подтвердили сбитие 13 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов других типов.