Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Нацгвардії України Олександра Півненка для Інтерфакс-Україна. Зазначається, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили ЗСУ.

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Як працюють вогневі групи Нацгвардії

Олександр Півненко розповів, що коли Україна отримає технічну допомогу, всі вогневі групи планують перетворювати на мобільні вогневі, щоб вони могли діяти більш результативно.

У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 – мобільних вогневих, решта – стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність,

– сказав командувач Нацгвардії.

За його словами, зараз американські союзники допомагають Україні з посиленням захисту критичної інфраструктури від російських обстрілів.

Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "Шахедів",

– розповів Півненко.

До слова, в ніч на 27 грудня російські війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Згодом в Повітряних силах підтвердили збиття 13 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів інших типів.