Украинский лидер поблагодарил каждого, кто снабжает Украину оружием, техникой, снарядами. Зеленский подчеркнул, что эти люди также обеспечивают Украину политической независимостью.

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Благодаря работающим в оборонном секторе удалось выпустить уже втрое больше оружия и техники, чем в 2022 году.

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что есть очень весомый рост по производству боеприпасов. В частности, для артиллерии. Кроме того, Украина на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для отечественных дронов. Важные результаты есть и в производстве ракет. Результаты этого уже ощутимы. Зеленский поблагодарил за инициативу в оборонной сфере.

Также Зеленский подчеркнул, что особое внимание Украина уделяет производству взрывчатых веществ и порохов. Этот вопрос – крайне сложный для большинства мира.

Оборонный комплекс Украины станет частью международной системы

Зеленский подчеркнул, что оборонный комплекс Украины в будущем станет частью интернациональной системы обороны. Сейчас уже есть ряд договоренностей по производству оружия. Речь идет о соглашениях с ведущими странами мира. Чем больше таких договоренностей, тем больше возможностей для Украины.