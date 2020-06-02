Украина живет в адаптивном карантине и постепенно отменяет введенные ранее ограничения. Так, с 1 июня частично возобновила работу Укрзализныця. В поездах и электричках теперь действуют специальные правила: пассажиры должны быть в масках, им измеряют температуру, а вагоны обрабатывают дизсредствами. Только за один день услугами железной дороги воспользовались многие граждане.

Так, на протяжении 1 июня услугами Укрзализныци воспользовались 5,8 тысячи пассажиров ночных и скоростных поездов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

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Средняя населенность пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование восстановлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются,

– рассказал Иван Юрик.

По его словам, с начала возобновления поставок проездных документов граждане уже приобрели более 100 тысяч билетов, из них только 1 июня – почти 34 тысячи.

В то же время, пресс-служба железной дороги информирует о еще большем количестве пассажиров, воспользовавшихся пригородными поездами в первый день лета. Таких пассажиров – более 48 тысяч.

Каких правил следует придерживаться на вокзалах и в поездах: