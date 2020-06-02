Україна живе в адаптивному карантині і поступово скасовує введені раніше обмеження. Так, з 1 червня частково відновила роботу Укрзалізниця. У поїздах та електричках тепер діють спеціальні правила: пасажири мають бути в масках, їм вимірюють температуру, а вагони обробляють диззасобами. Лише за один день послугами залізниці скористалися чимало громадян.

Так, упродовж 1 червня послугами Укрзалізниці скористалися 5,8 тисячі пасажирів нічних та швидкісних поїздів. Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

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Середня населеність пасажирських поїздів у цей день склала 80%. Це гарний новий старт, ми дуже раді, що курсування відновлено і пасажири до нас так швидко повертаються,

– розповів Іван Юрик.

За його словами, від початку відновлення продажу проїзних документів громадяни уже придбали понад 100 тисяч квитків, з них лише 1 червня – майже 34 тисячі.

Водночас, пресслужба залізниці інформує про ще більшу кількість пасажирів, які скористалися приміськими потягами у перший день літа. Таких пасажирів – понад 48 тисяч.

Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах: