Укрзалізниця відновила рух потягів після двох місяців карантинних обмежень. Раніше у продажі з'явилися квитки на Інтерсіті+, нічні поїзди з вагонами купе та люкс та приміські електрички. Однак вже 1 червня перевізник відкрив продаж квитків і на плацкартні вагони.

Щоправда, у вагонах плацкартного типу однаково дотримуватимуться епідеміологічних вимог. Про це у фейсбуці написав виконуючий обов'язки глави Укрзалізниці Іван Юрик. Важливо Перші поїзди відправилися в Україні після карантину – фото та відео Нові правила роботи Укрзалізниці Пасажири мають бути виключно в захисних масках.

Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.

Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.

Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.

Заповнюватимуть вагони лише на половину, у шаховому порядку. Тут ми пішли назустріч пасажирам. У продажу будуть наявні квитки на два місця у плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце. Наразі таких вагонів 20. У них, так само як і в купе та СВ, будуть доступні лише 50% місць,

– пояснив Юрик. Актуально Укрзалізниця відновила рух 439 електричок: напрямки

Між якими містами Укрзалізниця відновила рух / Фото УЗ