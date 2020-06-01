Укрзалізниця відкрила продаж квитків на плацкартні вагони
Укрзалізниця відновила рух потягів після двох місяців карантинних обмежень. Раніше у продажі з'явилися квитки на Інтерсіті+, нічні поїзди з вагонами купе та люкс та приміські електрички. Однак вже 1 червня перевізник відкрив продаж квитків і на плацкартні вагони.
Щоправда, у вагонах плацкартного типу однаково дотримуватимуться епідеміологічних вимог. Про це у фейсбуці написав виконуючий обов'язки глави Укрзалізниці Іван Юрик.
Важливо Перші поїзди відправилися в Україні після карантину – фото та відео
Нові правила роботи Укрзалізниці
- Пасажири мають бути виключно в захисних масках.
- Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.
- Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.
- Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.
- Заповнюватимуть вагони лише на половину, у шаховому порядку.
Тут ми пішли назустріч пасажирам. У продажу будуть наявні квитки на два місця у плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце. Наразі таких вагонів 20. У них, так само як і в купе та СВ, будуть доступні лише 50% місць,
– пояснив Юрик.
Актуально Укрзалізниця відновила рух 439 електричок: напрямки