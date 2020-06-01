Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны
Укрзализныця возобновила движение поездов после двух месяцев карантина. Ранее в продаже появились билеты на Интерсити+, ночные поезда с вагонами купе и люкс и пригородные электрички. Однако уже 1 июня перевозчик открыл продажу билетов и на плацкартные вагоны.
Правда, в вагонах плацкартного типа одинаково будут соблюдать эпидемиологические требования. Об этом в фейсбуке написал исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик.
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Новые правила работы Укрзализныци
- Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
- Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
- Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- Перед и после каждого рейса будут проходить санобработка вагонов.
- Заполнять вагоны будут лишь на половину, в шахматном порядке.
Здесь мы пошли навстречу пассажирам. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. Сейчас таких вагонов 20. В них, так же как и в купе и СВ, будут доступны лишь 50% мест,
– пояснил Юрик.
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