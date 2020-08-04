Украина уже седьмой год подряд находится в состоянии войны, которую ей в начале 2014 года навязала Россия своим вторжением в Крым. За это время 1 миллион 450 тысяч 798 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Свежие данные учета внутренне перемещенных лиц приводит Министерство социальной политики Украины.

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Лишь за чуть больше двух недель количество вынужденных переселенцев выросло на 1 тысячу 383 человек. Еще 15 июля было учтено 1 миллион 449 тысяч 415 внутренне перемещенных лиц.

За год это количество выросло более чем на 50 тысяч. В начале августа 2019 года количество вынужденных переселенцев равнялось 1 миллиону 397 тысячам 304 людям.

Впрочем, здесь также стоит учитывать, что это лишь та часть переселенцев, которые остались в Украине, а таких чуть меньше чем две трети. То есть еще около 800 тысяч людей с оккупированных территорий выехали за границу.

Чаще всего с оккупированных украинских территорий люди бегут в Россию, хотя она и развязала войну в их родных городах. Также часто переселенцы едут в Беларусь, Польшу и другие страны Европы.



В какие регионы чаще всего бегут переселенцы, данные за июль 2019 года / карта от ООН и Минсоцполитики