Україна вже сьомий рік поспіль перебуває в стані війни, яку їй на початку 2014 року нав'язала Росія своїм вторгненням у Крим. За цей час 1 мільйон 450 тисяч 798 людей були змушені покинути свої домівки.

Свіжі дані щодо обліку внутрішньо переміщених осіб наводить Міністерство соціальної політики України.

Цікаво Дітей у Криму роками намагаються перетворити у "зелених чоловічків": фото

Лише за трохи більше як два тижні кількість вимушених переселенців зросла на 1 тисячу 383 людей. Ще 15 липня було обліковано 1 мільйон 449 тисяч 415 внутрішньо переміщених осіб.

За рік ця кількість зросла на понад 50 тисяч. На початку серпня 2019 року кількість вимушених переселенців дорівнювала 1 мільйону 397 тисячам 304 людям.

Втім тут також варто зважати, що це лише та частина переселенців, які залишилися в Україні, а таки трохи менше як дві третини. Тобто ще близько 800 тисяч людей з окупованих територій виїхали за кордон.

Найчастіше з окупованих українських територій люди втікають у Росію, хоча вона й розв'язала війну в їхніх рідних містах. Також часто переселенці їдуть у Білорусь, Польщу й інші країни Європи.



В які регіони найчастіше втікають переселенці, дані за липень 2019 року / карта від ООН і Мінсоцполітики