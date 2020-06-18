Высший антикоррупционный суд начал свою работу в Украине в сентябре 2019 года. За это время он уже успел вынести 11 обвинительных приговоров, из которых 8 пришлись на период карантина.

О первых итогах работы Антикоррупционного суда в интервью 24 каналу рассказал заместитель его руководительницы Евгений Крук.

Важно Антикоррупционный суд впервые приговорил депутата – он получил 5 лет заключения с конфискацией

В то время, когда действовал карантин, кажется, что работа остановилась. Но суд не прекратил своей деятельности, продолжает работать и даже результат был в вынесении определенных судебных решений, что произошло в этот период,

– подчеркнул заместитель председателя ВАКС.

Он также заверил, что несмотря на активную работу аппарат Антикоррупционного суда принимал все необходимые меры для соблюдения карантина.

Кроме того, судья рассказал, почему нет быстрого результата в работе суда. Среди причин он назвал то, что все дела рассматриваются коллегией из трех судей.

"Представьте себе ситуацию: наша коллегия занята в 35 делах. То есть мы втроем вынуждены участвовать в рассмотрении этих дел в качестве или председательствующего или бокового судьи. Поэтому и не получается такой быстрый результат, как бы хотелось", – пояснил Евгений Крук.

В то же время он отметил ощутимый позитив в том, что дела рассматривают именно тройки судей. Даже из-за того, что судьи работают не в одиночку, а в команде.

То есть ты должен принимать решения с учетом другой позиции. Знаете, когда трое профессиональных юристов, то это шесть точек зрения. Нужно принимать решения вместе, а это предохранитель от неправильного решения,

– заверил судья.

Первые результаты работы ВАКС: что следует знать

Первым по-настоящему громким результатом работы Антикоррупционного суда стал первый тюремный обвинительный приговор. 15 июня суд отправил на 5 лет за решетку депутата Киевского облсовета от "Радикальной партии" Александра Мефодия.

Его признали виновным в злоупотреблении своим влиянием на государственной службе. Дело касается вымогательства 5000 долларов от предпринимателя за обещание "решить" вопрос с возвращением автомобиля, что является вещественным доказательством по другому делу.