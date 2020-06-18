Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу в Україні у вересні 2019 року. За цей час він вже встиг винести 11 обвинувальних вироків, з яких 8 припали на період карантину.

Про перші підсумки роботи Антикорупційного суду в інтерв'ю 24 каналу розповів заступник його очільниці Євген Крук.

Важливо Антикорупційний суд вперше засудив депутата – він отримав 5 років ув'язнення з конфіскацією

У час, коли діяв карантин, здається, що робота зупинилася. Та суд не припинив своєї діяльності, продовжує працювати і навіть результат був у винесенні певних судових рішень, що відбулося в цей період,

– підкреслив заступник голови ВАКС.

Він також запевнив, що попри активну роботу апарат Антикорупційного суду вживав усіх необхідних заходів для дотримання карантинних обмежень.

Крім того, суддя розповів, чому немає швидкого результату в роботі суду. Серед причин він назвав те, що усі справи розглядаються колегією з трьох суддів.

"Уявіть собі ситуацію: наша колегія зайнята в 35 справах. Тобто ми утрьох змушені брати участь у розгляді цих справ в якості або головуючого, або бокового судді. Тому й не виходить такий швидкий результат, як би хотілося", – пояснив Євген Крук.

Перші результати роботи ВАКС: що варто знати

Першим по-справжньому гучним результатом роботи Антикорупційного суду став перший тюремний обвинувальний вирок. 15 червня суд відправив на 5 років за ґрати депутата Київської облради від "Радикальної партії" Олександра Мефодія.

Його визнали винним у зловживанні своїм впливом на державній службі. Справа стосується вимагання 5 тисяч доларів від підприємця за обіцянку "вирішити" питання з поверненням автомобіля, що є речовим доказом в іншій справі.