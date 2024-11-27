Сколько у России ракет разных типов в интервью Новости.LIVE сказал Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР, передает 24 Канал.

Смотрите также Разведчики провели нетипичную эвакуацию с острова Змеиный

Что накопил противник

Военный отметил, что разведка постоянно отслеживает ракетные запасы врага, его производства.

"Публикации, которые появились в медиа касательно количества ракет – корректны", – подчеркнул Скибицкий.

Запас по состоянию на 20 ноября составляет 220 крылатых ракет, 390 "Калибров", 350 – "Искандер-М", "Искандер-К" – 210, 70 "Кинжалов".

К слову, после того, как Украина впервые использовала ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской области Путин ударил гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности по Днепру. Эту новую разработку глава Кремля назвал "Орешником".