Убеждая, что от предприятия ничего не осталось, оккупанты не спешили подтверждать свои слова видео и фотодоказательствами. Поэтому, когда появились спутниковые снимки "Южмаша", настроение россиян очень сильно испортилось, передает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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Пропагандистов трясет от неудобной правды

Сначала в Москве пытались убедить электорат и самих себя, что основные повреждения от удара "Орешником" внутри завода, в его подземных цехах, а не снаружи. "При этом украинская сторона не спешит показывать даже внешние разрушения завода", – говорили пропагандисты.

Однако впоследствии свежие спутниковые снимки заставили отдельных Z-блогеров дать заднюю. Так, Z-блогер "Романов Лайт" признал, что "завод после удара вообще не пострадал". Был вынужден с этим согласиться и коллаборационист Царев, хотя и продолжал настаивать, что "разрушения значительные, но извне".

Снимок "Южмаша" после удара "Орешником" / Скриншот соцсети

К слову, в СМИ заявляют, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой без взрывчатки, вероятно, с муляжами боеголовок, которые нанесли незначительный ущерб.