Переконуючи, що від підприємства нічого не залишилося, окупанти не поспішали підтверджувати свої слова відео і фотодоказами. Тому, коли з'явилися супутникові знімки "Південмашу", настрій росіян дуже сильно зіпсувався, передає 24 Канал із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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Пропагандистів трясе від незручної правди

Спершу у Москві намагалися переконати електорат і самих себе, що основні пошкодження від удару "Орєшніком" всередині заводу, у його підземних цехах, а не зовні. "При цьому українська сторона не поспішає показувати навіть зовнішні руйнування заводу", – казали пропагандисти.

Однак згодом свіжі супутникові знімки змусили окремих Z-блогерів дати задню. Так, Z-блогер "Романов Лайт" визнав, що "завод після удару взагалі не постраждав". Був змушений із цим погодитися і колаборант Царьов, хоча й продовжував наполягати, що "руйнування значні, але ззовні".

Знімок "Південмашу" після удару "Орешником" / Скриншот соцмережі

До слова, у ЗМІ заявляють, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою без вибухівки, ймовірно, з муляжами боєголовок, які завдали незначних збитків.