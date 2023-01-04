По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Москва уже использует ракеты, изготовленные в 2022 году. Это свидетельствует о том, что Кремль стреляет ракетами сразу с производства.

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Сколько ракет может производить Россия

По нашим оценкам, они (россияне – 24 канал) сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15 – 20 штук в месяц,

– заявили в разведке.

Вадим Скибицкий подтвердил информацию о том, что у россиян действительно есть больше ракет Х-101 и Х-555, чем "Калибров". В частности, по данным разведки, последних у них ориентировочно 60 и производят они – максимум 20 в месяц.

"И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в том числе в 3-м квартале. Это свидетельствует о том, что они сразу по производству уходят в войска", – заявил представитель разведки.

Какой запас ракет есть у Кремля

Вадим Скибицкий пояснил, что по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический должен составлять 30%. Однако россияне его прошли по всем видам ракет: "Искандеров", "Калибров", Х-101, Х-555.

То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов,

– объяснил Скибицкий.

Более того, заверил, что у Москвы не так много "Кинжалов" и есть проблема с их самолетами-носителями МиГ-31. В частности, представитель разведки напомнил, что в Беларуси в МиГа загорелся двигатель. По данным Скибицкого:

"Кинжалы" россияне используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить;

если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир;

враги поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран.

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