За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Москва вже використовує ракети, які виготовила у 2022 році. Це свідчить про те, що Кремль стріляє ракетами відразу з виробництва.

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Скільки ракет може виготовляти Росія

За нашими оцінками, вони (росіяни – 24 канал) зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15 – 20 штук на місяць,

– заявили у розвідці.

Вадим Скібіцький підтвердив інформацію про те, що в росіян справді є більше ракет Х-101 і Х-555, ніж "Калібрів". Зокрема, за даними розвідки, останніх у них є орієнтовно 60 і виробляють вони – максимум 20 на місяць.

"І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені у 2022 році, зокрема в 3-му кварталі. Це свідчить про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ", – заявив представник розвідки.

Який запас ракет є в Кремля

Вадим Скібіцький пояснив, що, за нормативними документами, від усього запасу ракет стратегічний має складати 30%. Однак росіяни його пройшли з усіх видів ракет: "Іскандерів", "Калібрів", Х-101, Х-555.

Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів,

– пояснив Скібіцький.

Ба більше, запевнив, що в Москви не так багато "Кинджалів" та є проблема з їхніми літаками-носіями МіГ-31. Зокрема, представник розвідки пригадав, що в Білорусі в МіГа загорівся двигун. За даними Скібіцького:

"Кинджали" росіяни використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити;

якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ;

вороги підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн.

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