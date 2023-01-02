Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Загалом енергосистема України зазнала вже 14 масованої атаки дронами.

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У Росії закінчується ефективний ресурс

Клочок зазначив, що ППО ось уже яку ніч поспіль збиває дрони, але серед повітряних цілей була лише одна крилата ракета. Росія береже ракети, а це значить, що в неї закінчується ефективний ресурс. Наша розвідка повідомляє, що в них лишилось ракет на 2 – 3 масовані атаки, хоча з цього приводу в нас уже меми є.

Однак є цікавий факт щодо тактики Росії у 2023 році. У момент нагородження Суровікіна, Шойгу з Герасімовим розпивали шампанське разом з військовими. Тобто, один епізод вони показують нагородження Суровікіна, там ще не вистачало Пригожина, а другий – Шойгу з Герасімовим,

– зауважив політичний та економічний експерт.

Останній ресурс Путіна

Він продовжив, що між цими двома угрупованнями є керований Путіним конфлікт. У цьому сенсі він користується принципом "розділяй і володарюй". Зрозуміло, що свій ефективний ресурс він використає до краю. А потім у нього лишиться останній ресурс – людський, тобто, мобілізація.

"Звісно, що тут не стоїть питання ефективності озброєння, підготовки, хоча якоюсь підготовкою вони займаються. Стоїть кількісний показник. Біля Бахмута, Кремінної купа військових, там воюють не зброєю, а кількістю. Звісно, зброя там є, але досягнуто паритет", – наголосив Клочок.

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Росія продовжить співпрацю зі своїми союзниками

За його словами, у 2023 році Росія продовжить співпрацю зі своїми союзниками, зокрема, з Іраном. Хоча після чергового удару по Дамаску в Сирії є питання, бо саме там могли виготовлятись БпЛА для Росії. Це означає, що США контролює ситуацію на Близькому Сході, яка там уже давно непроста.

Я так думаю, що найближчим часом тактика Росії буде направлена на підняття мобілізаційного ресурсу до війни проти України. Однак про ефективність такого методу для Росії говорити складно, бо вони мають дуже багато жертв у результаті таких непрофесійних дій,

– підкреслив політичний та економічний експерт.

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