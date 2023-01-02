Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. В общем энергосистема Украины подверглась уже 14 массированной атаке дронами.

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В России заканчивается эффективный ресурс

Клочок отметил, что ПВО вот какую ночь подряд сбивает дроны, но среди воздушных целей была только одна крылатая ракета. Россия бережет ракеты, а это значит, что у нее заканчивается эффективный ресурс. Наша разведка сообщает, что у них осталось ракет на 2 – 3 массированных атаки, хотя по этому поводу у нас уже мемы есть.

Однако есть интересный факт по тактике России в 2023 году. В момент награждения Суровикина, Шойгу с Герасимовым распивали шампанское вместе с военными. То есть, один эпизод они показывают награждение Суровикина, там еще не хватало Пригожина, а второй – Шойгу с Герасимовым,

– заметил политический и экономический эксперт.

Последний ресурс Путина

Он продолжил, что между этими двумя группировками есть управляемый Путиным конфликт. В этом смысле он пользуется принципом "разделяй и властвуй". Понятно, что свой эффективный ресурс он использует до предела. А потом у него останется последний ресурс – человеческий, то есть мобилизация.

"Конечно, что здесь не стоит вопрос эффективности вооружения, подготовки, хотя какой-то подготовкой они занимаются. Стоит количественный показатель. Возле Бахмута, Кременная куча военных, там воюют не оружием, а количеством. Конечно, оружие там есть, но достигнут паритет", – подчеркнул Клочок.

Клочок о том, какой будет тактика Путина в 2023 году: смотрите видео

Россия продолжит сотрудничество со своими союзниками

По его словам, в 2023 году Россия продолжит сотрудничество со своими союзниками, в том числе с Ираном. Хотя после очередного удара по Дамаску в Сирии есть вопросы, потому что именно там могли производиться БПЛА для России. Это означает, что США контролирует ситуацию на Ближнем Востоке, которая уже давно непростая.

Я так думаю, что в ближайшее время тактика России будет направлена на повышение мобилизационного ресурса до войны против Украины. Однако об эффективности такого метода для России говорить сложно, потому что у них очень много жертв в результате таких непрофессиональных действий,

– подчеркнул политический и экономический эксперт.

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