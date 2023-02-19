Уже не хватает: в ОК "Юг" рассказали о количестве "Калибров" в Черном море

У российских окупантов осталось мало ракет. Тем не менее, у них остается высокоточное оружие для конкретных целей.

Высокоточное оружие всегда в состоянии готовности. Об этом сообщила руководительница пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Сколько в Черном море "Калибров"

По состоянию на утро 19 февраля в Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, в том числе ракетоносители. Это один надводный и один – подводный.

Общий залп может составлять 8 ракет. Однако у окупантов еще есть ракетоносители в пунктах базирования.

Мы наблюдаем неуверенность врага в количестве ракет. Они пытаются подвозить запасы "Калибров" в Севастополь, поскольку им уже их не хватает,

– отметила Гуменюк.

Как быстро оккупанты восстанавливают запасы

По словам Гуменюк, пополнение запасов у россиян не очень интенсивное, поскольку производство хоть и не остановлено полностью, но существенно подвергается санкциям.

"Это говорит о том, что скорость восстановления запаса не такая, как они хотели бы. Однако мы видели общую оценку экспертов, что количество "Калибров" у них осталось на уровне около 20%. Это критически низкий уровень запаса. Но мы понимаем, что они могут использовать какие-либо дополнительные ракеты", – добавила Гуменюк.

Каких ракет в России остается в достаточном количестве

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне будут продолжать производить новые ракеты и использовать все компоненты, которые остались для производства высокоточного вооружения. В первую очередь речь идет о таких ракетах как "Искандеры", Х-101, Х-555 и "Калибр".

Что касается других типов вооружения, то россияне все еще имеют в достаточном количестве ракет типа Х-22, зенитных ракет, в том числе к комплексам С-300. Именно поэтому угроза ракетных обстрелов остается. Более того, есть вероятность получения Россией иранских баллистических ракет.