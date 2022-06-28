Уже экономят, – Коваленко предположил, сколько у россиян осталось ракет

Разговоры о том, что у России заканчиваются ракеты, продолжаются уже давно, однако страна-агрессор не прекращает наносить удары по мирным украинским городам, а в последнее время даже увеличила их частоту.

Современных ракет осталось мало, но есть много советских

У России действительно исчерпываются ресурсы, однако на деле это не так заметно, ведь сейчас оккупанты начали использовать преимущественно старые советские ракеты вместо "Калибров" и "Искандеров", которыми били по Украине в начале полномасштабного вторжения. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Речь идет о таких ракетах как Х-22, Х-59, Х-555 и даже П-800 "Оникс", которые в первую очередь являются противокорабельными. Кроме того, сейчас россияне перенастраивают свои ракетные комплексы С-300 и С-400, чтобы они могли наносить удары по поверхности.

То есть им не хватает огневого потенциала, они пытаются выйти из ситуации. Но мы должны понимать, что кроме современных ракет, которые они используют все меньше, у них большой запас именно советских ракет, которые они производили десятилетиями,

– объяснил Коваленко.

К примеру, ракеты Х-22 начали производить еще в 1960-х годах. На начало полномасштабной войны в России было около 1000 таких ракет. Не все их можно использовать, ведь условия надлежащего хранения этого оружия соблюдались плохо. Но и, несмотря на это, у оккупантов их еще очень много.

Также в арсенале страны-агрессора есть другие советские ракеты – Х-25. Они имеют малую дальность, однако их захватчики могут использовать, чтобы бить по приграничным территориям. А этих ракет по состоянию на 24 февраля в России было около 20 тысяч единиц.

Коваленко отметил, что активное использование врагом устаревших ракет не означает, что современных уже совсем нет. Они есть, но их гораздо меньше, чем в феврале и марте, поэтому россияне их экономят.

Очень серьезный дефицит именно сейчас с крылатыми ракетами "Калибр", Х-101 и другими. Я считаю, что это 10 – 20% от того потенциала, который был, то есть около 100 единиц,

– рассказал Коваленко.

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