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Сколько раз НАТО перехватывало самолеты РФ над Европой в прошлом году: впечатляющая цифра

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У НАТО порахували
У НАТО порахували / prm.ua / Ілюстративне фото

В 2019 году Североатлантический Альянс 290 раз сопровождал или перекрывал российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы.

Активность военной авиации РФ над Черным морем и в других частях Европы выросла с 2014 года. Об этом чиновник НАТО анонимно рассказал болгарской службе "Радио Свобода".

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Только на этой неделе самолеты трех стран-членов НАТО – Болгарии, Румынии и Турции – перехватили 2 российских бомбардировщика и 2 истребителя. Они приблизились к общему воздушному пространству стран в западной части Черного моря.

Болгарские военные подчеркнули, что самолеты РФ вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

Как заявил глава министерства обороны Болгарии Красимир Каракачанов, что россияне "заходят" в воздушное пространство Европы регулярно.

Он считает, что таким образом они проверяют возможности и реакцию Альянса – или фиксировать их радары и сколько самолетов будут отправлять в ответ.

Автор: Ирина Буртык
Теги: авиация Новости России НАТО
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