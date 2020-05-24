Сколько раз НАТО перехватывало самолеты РФ над Европой в прошлом году: впечатляющая цифра
В 2019 году Североатлантический Альянс 290 раз сопровождал или перекрывал российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы.
Активность военной авиации РФ над Черным морем и в других частях Европы выросла с 2014 года. Об этом чиновник НАТО анонимно рассказал болгарской службе "Радио Свобода".
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Только на этой неделе самолеты трех стран-членов НАТО – Болгарии, Румынии и Турции – перехватили 2 российских бомбардировщика и 2 истребителя. Они приблизились к общему воздушному пространству стран в западной части Черного моря.
Болгарские военные подчеркнули, что самолеты РФ вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.
Как заявил глава министерства обороны Болгарии Красимир Каракачанов, что россияне "заходят" в воздушное пространство Европы регулярно.
Он считает, что таким образом они проверяют возможности и реакцию Альянса – или фиксировать их радары и сколько самолетов будут отправлять в ответ.
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