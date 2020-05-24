Скільки разів НАТО перехоплювало літаки РФ над Європою торік: вражаюча цифра

У 2019 році Північноатлантичний Альянс 290 разів супроводжував або перекривав російські військові літаки у повітряному просторі Європи.

Активність військової авіації РФ над Чорним морем та в інших частинах Європи зросла з 2014 року. Про це посадовець НАТО анонімно розповів болгарській службі "Радіо Свобода".

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Лише цього тижня літаки трьох країн-членів НАТО – Болгарії, Румунії та Туреччини – перехопили 2 російських бомбардувальники та 2 винищувачі. Вони наблизилися до спільного повітряного простору країн у західній частині Чорного моря.

Болгарські військові наголосили, що літаки РФ повернулися в російський повітряний простір без інцидентів.

Як заявив, очільник міністерства оборони Болгарії Красимир Каракачанов, росіяни "заходять" у повітряний простір Європи регулярно.

Він вважає, що у такий спосіб вони перевіряють можливості та реакцію Альянсу – чи фіксуватимуть їх радари та скільки літаків відправлятимуть у відповідь.