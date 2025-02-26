Сколько еще Россия в нынешнем темпе может продолжать атаковать Украину для 24 Канала оценил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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Запасы техники

Согласно спутниковым снимкам, уже сейчас в России исчерпываются даже советские образцы военной техники.

По оценкам Шарпа, в течение 8 – 10 месяцев, возможно полутора лет, Россия столкнется с серьезными проблемами нехватки техники некоторых наименований. Ведь военно-промышленный комплекс России не успевает, а все меньше техники после боев пригодны к ремонту.

Человеческий потенциал

Сейчас в России уже ощущается дефицит обученных военных, наблюдается проблема с мобилизацией, о чем свидетельствует постоянное поднятие выплат. Несмотря на то, что в России теоретически есть резервы для принудительной мобилизации, этот шаг будет болезненным для Кремля, поэтому его оттягивают до последнего.

Сейчас в России резервов человеческого ресурса есть на 6 – 12 месяцев, считает военный обозреватель.

Безусловно, в России есть проблемы и вызовы по ведению войны, но проблемы есть и у украинской стороны. Если, например, ситуация для обеих сторон параллельно на одинаковом уровне становится более проблематичной – это означает, что Россия сможет продолжать дальше, как ничего не произошло,

– добавил Шарп.

Зато, если бы Украина наращивала свой потенциал, а российский потенциал продолжил падать – эта ситуация, безусловно, вела бы к обескровливанию России и ситуации, когда в нынешнем режиме она не сможет продолжать войну.